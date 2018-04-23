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ГДР En+ обновили исторический минимум, упав почти на 13%
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ГДР En+ обновили исторический минимум, упав почти на 13% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
ГДР En+ в понедельник переписали исторический минимум, обвалившись в начале торгов на 12,8% — до 304,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
При этом к 10.53 мск ГДР En+ замедлили темпы снижения и опускались на 6,3% — до 327 рублей, индекс Мосбиржи рос на 0,27%.
ГДР En+ падают в цене с 6 апреля, когда стало известно о включении компании в «черный список» OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.), отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. С этого момента и по сегодняшний день бумаги подешевели более чем вдвое, подсчитала она.
"Основная проблема для инвесторов — невидимый, но предполагаемый риск, который создает включение Олега Дерипаски и его бизнеса в санкционный список США. Это долгосрочный фактор влияния, который со временем может осложняться новыми нюансами и деталями. Отсюда и столь существенный провал в цене ГДР", — говорит аналитик.
"Персональные санкции — вещь очень неоднородная. В случае проблем для бизнеса руководство компанией можно передать другому лицу, но под санкциями находится и сама бизнес-структура, поэтому перестановка в руководстве здесь бессмысленна. Среди видимых рисков для En+ находятся проблемы с управлением иностранными счетами, другим активами, сложности с доступом к финансированию кредитов", — отмечает Бодрова.
Бумаги En+ пока останутся в зоне продаж, нельзя исключать снижения к уровню 280-300 рублей в ближайшее время, считает эксперт.
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