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В университете МВД 21 апреля прошел субботник
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В университете МВД 21 апреля прошел субботник 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Личный состав Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя провел работы по приведению в порядок территорий и помещений университета.
Субботник открылся митингом, который провел начальник Университета генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко. Он обозначил план предстоящей работы.
Не теряя времени, полицейские приняли за работу. Приподнятое весеннее настроение, трудовой энтузиазм и слаженная работа всего дружного коллектива университета позволили за короткое время справиться с поставленными задачами. Участники субботника привели в порядок служебные помещения, аудитории, а также прилегающие территории университета.
Кроме того, курсанты, слушатели и начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко в этот день поучаствовали в высадке деревьев на субботнике на территории парка Тропарёво в ЮЗАО.
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