В университете МВД 21 апреля прошел субботник

Субботник открылся митингом, который провел начальник Университета генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко. Он обозначил план предстоящей работы.

Не теряя времени, полицейские приняли за работу. Приподнятое весеннее настроение, трудовой энтузиазм и слаженная работа всего дружного коллектива университета позволили за короткое время справиться с поставленными задачами. Участники субботника привели в порядок служебные помещения, аудитории, а также прилегающие территории университета.

Кроме того, курсанты, слушатели и начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко в этот день поучаствовали в высадке деревьев на субботнике на территории парка Тропарёво в ЮЗАО.