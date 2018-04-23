Как будет выглядеть единый читательский билет, решат участники проекта «Активный гражданин» 

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, в котором участники выберут дизайн для единого читательского билета. Он упростит запись в читальни и станет универсальным ключом ко всем услугам в них. Также с помощью единого читательского билета москвичи смогут взять книги в любой библиотеке.
Столичные библиотеки становятся все более удобными и привлекательными для читателей: теперь сюда можно приехать на велосипеде и оставить его на оборудованной парковке, здесь можно воспользоваться компьютером с доступом в Интернет и электронной библиотекой, найти и заказать книгу заранее, а еще посетить встречу с любимым писателем или пройти тематический мастер-класс.
Совсем скоро услугами всех столичных библиотек можно будет воспользоваться при помощи единого читательского билета, а прямо сейчас необходимо выбрать его дизайн.
В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, «Каким будет единый читательский билет?». На выбор представлено три варианта новой универсальной карты читателя. Первый направлен на взаимодействие с максимально широкой аудиторией. Цвет единого билета из брендбука библиотек Москвы вместе с иллюстрацией в виде книжных полок создают понятную систему коммуникаций с пользователями библиотек.