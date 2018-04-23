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Зампред комитета Совфеда по обороне ожидает перестановки в правительстве
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Зампред комитета Совфеда по обороне ожидает перестановки в правительстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Как в кадровом составе российского правительства, так и в его структуре следует ожидать серьезных изменений после инаугурации президента РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Нужно отталкиваться от знакового послания президента РФ Федеральному Собранию, в котором был сделан упор, в том числе, на необходимость технологического прорыва и диверсификации экономики, создания условий, которые позволили бы ей быть передовой на ближайшие 20 лет. Поэтому во главу угла сейчас должны быть поставлена новая кадровая политика, компетентность персонала и материально-техническое совершенствование", — сказал сенатор.
По его словам, хотя стиль работы главы государства с кадрами говорит о том, что «он ими не разбрасывается», вместе с тем новые задачи, которые будут стоять перед государством, будут диктовать свои условия. В частности, четко прослеживается тенденция к поддержке молодых кадров, заявил он.
"Думаю, что следует ожидать и изменений в самой структуре правительства. Возможно, появятся новые министерства, это продиктовано событиями последних пяти-семи лет, а особенно — введением санкций против России в 2014 году", — отметил Кондратьев.
Он пояснил, что в связи с санкциями остро стал вопрос о развитии в России перерабатывающей промышленности, и поэтому в новой структуре правительства могут появиться ведомства, курирующие эту отрасль.
"Не стоит забывать и о том, что, помимо министерств, есть во многом аналогичные им структуры, госкорпорации, и здесь я тоже ожидаю изменений", — подчеркнул зампред комитета.
Кондратьев полагает, что в ходе нового срока президентских полномочий претерпит изменения и внешняя политика, которую определяет глава государства. «Мир изменился, обстановка стала другой. У России миролюбивая политика, но мы всегда ориентируемся на отстаивание своих интересов, а теперь мы видим тенденцию к нарушению норм международного права, попранию основ международной безопасности. В этих условиях, когда цели России становятся мишенями, президент РФ будет искать выходы укрепления обороноспособности и поддержания национальной безопасности в более жестком формате», — сказал сенатор, отметив, что Россия и ее президент «не нацелены на противостояние».
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