Коридор Север-Юг должен обслуживать единый оператор

Александр Мишарин. «Это (коридор Север-Юг, — Прим.авт.) важное направление. Мы видим потенциал этого коридора и все зависит от слаженной работы участников рынка», — заявил первый замглавы РЖД

По словам представителя РЖД, переговоры о создании единого оператора ведутся с иранской и азербайджанской стороной. В обсуждении участвуют и другие страны.

Известно, что сейчас обсуждается и вопрос установки сквозной ставки на перевозки. Оператор также должен будет задуматься и о предоставлении инфраструктуры, вагонов, контейнеров.