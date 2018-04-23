Ещё
Коридор Север-Юг должен обслуживать единый оператор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коридор Север-Юг должен обслуживать единый оператор 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Это (коридор Север-Юг, — Прим.авт.) важное направление. Мы видим потенциал этого коридора и все зависит от слаженной работы участников рынка», — заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин.
По словам представителя РЖД, переговоры о создании единого оператора ведутся с иранской и азербайджанской стороной. В обсуждении участвуют и другие страны.
Известно, что сейчас обсуждается и вопрос установки сквозной ставки на перевозки. Оператор также должен будет задуматься и о предоставлении инфраструктуры, вагонов, контейнеров.
Международный транспортный коридор «Север-Юг» — идея российского Минтранса, озвученная еще в 2002 году. По проекту коридор должен связать нашу страну со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии и обеспечить транзитные перевозки.
РЖД-Партнер: последние новости
Министра транспорта просят урегулировать проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в преддверии ЧМ На конец мая запланирована организация пробной перевозки монгольского угля в направлении Восточного порта Транспортная дирекция-2018 разъяснила порядок действий перевозчиков в городах-участниках в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57439
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»214
Модель Playboy обокрали в Подмосковье14
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение