Коридор Север-Юг должен обслуживать единый оператор 

«Это (коридор Север-Юг, — Прим.авт.) важное направление. Мы видим потенциал этого коридора и все зависит от слаженной работы участников рынка», — заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин.
По словам представителя РЖД, переговоры о создании единого оператора ведутся с иранской и азербайджанской стороной. В обсуждении участвуют и другие страны.
Известно, что сейчас обсуждается и вопрос установки сквозной ставки на перевозки. Оператор также должен будет задуматься и о предоставлении инфраструктуры, вагонов, контейнеров.
Международный транспортный коридор «Север-Юг» — идея российского Минтранса, озвученная еще в 2002 году. По проекту коридор должен связать нашу страну со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии и обеспечить транзитные перевозки.