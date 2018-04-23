К хабаровскому НПЗ принюхаются тщательнее

Новую проверку этим летом пройдёт Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, который подозревают с распространении неприятного запаха на жилые кварталы дальневосточной столицы. Об этом корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» сообщила начальник управления по защите окружающей среды мэрии Хабаровска Ирина Дубянская.

— До сих пор источник зловония, на которое второй год жалуются горожане, не определён на 100%. НПЗ — это объект федерального экологического надзора. Его контролирует департамент Росприроднадзора по ДФО. Они в ходе своих проверок не выявили источник появления вот этих неприятных запахов, — прокомментировала Ирина Дубянская. — Мы полагаем, что не совсем должным образом проведены контрольные действия на территории нефтеперерабатывающего завода. У них прошла масштабная модернизация технологического производства. В любом случае, это должно было привести к пересмотру санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, необходимо пересмотреть установленные предприятию нормативы допустимых выбросов. Их не пересматривали уже много лет, просто продлевали старые. Принято решение, что специалисты Росприроднадзора под контролем прокуратуры ещё раз проведут проверку НПЗ в Хабаровске. Она должна быть более качественной и детальной. Намечена такая проверка на июнь этого года.

Между тем, как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, горожане в минувшие выходные вновь начали активно жаловаться на зловоние в городе. В городскую единую дежурно-диспетчерскую службу звонили люди, проживающие на улицах Лермонтова, Ленинградской, Владивостокской, Некрасова, Хасановской, Лейтенанта Шмидта, Тихоокеанской, Амурского бульвара и переулка Полоцкого.

— Все обратившиеся жаловались на резкий запах нефтепродуктов. Учитывая большое количество обращений, их за 6 часов зарегистрировано 12, начальником смены ЕДДС была подготовлена факсограмма в надзорные органы с требованием принять меры. Документ был направлен в управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Хабаровскому краю, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды, министерство природных ресурсов Хабаровского края, а также в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Администрация Хабаровска требует разобраться с запахом нефтепродуктов, который накрыл город в прошедшие выходные, — говорится в официальном релизе мэрии.

Как ранее писало ИА «Хабаровский край сегодня», проблема с неприятным запахом обострилась ровно год назад. Главными подозреваемыми в зловонии стали хабаровский НПЗ и расположенное в том же районе предприятие «Газпмром Газораспределение Дальний Восток». Потенциальные виновники отказывались признавать свою причастность к происходящему.

— Были взяты пробы воздуха рядом с предприятиями в зоне Кировского промузла. Там были зафиксированы превышения по сероводороду в 2,5 раза, причем в ночное время. Производственные процессы с выделением данного вещества происходят ночью только на нефтеперерабатывающем заводе, — заявила в апреле прошлого года начальник отдела государственно-экологического надзора регионального Росприроднадзора Светлана Попова

Однако, по информации управления по защите окружающей среды администрации Хабаровска, до сих пор непонятно даже, какое именно вещество может иметь такой специфический запах. Речь идёт о гигиенических нормативах, которые просто отсутствуют.

— По данным регионального управления Роспотребнадзора, они уже обратились к федеральным властям для пересмотра нормативов и введения в гигиенические стандарты новых веществ, — добавила начальник управления по защите окружающей среды мэрии Хабаровска Ирина Дубянская.