Человек в стае волков

Даже если вы не хотите убедить волков принимать вас за своего, послушать о том, как серые хищники общаются, воспитывают щенков и планируют совместную охоту интересно многим. Доктор биологических наук Ясон Бадридзе, тридцать лет посвятивший изучению волков и проживший с ними два года, поделится своим опытом жизни в стае, расскажет об охоте с волками, об их иерархии и повадках, а также о разработанной ученым методике реинтродукции — выкармливания и возвращения волков в природу.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.