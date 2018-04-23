Ещё
Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе остаются в больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе остаются в больнице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 23 апр — РИА Новости. Учительница и две школьницы, раненные при поножовщине в стерлитамакской школе, остаются в больнице, одну из девочек врачи планируют перевести в Уфу, сообщила РИА Новости бабушка одной из пострадавших учениц Ирина Фролова.
В минздраве Башкирии и в клинической больнице города Стерлитамака, где получают лечение пострадавшие, не комментируют их состояние. «Тема себя исчерпала, мы не комментируем состояние пострадавших», — сказал РИА Новости представитель минздрава.
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке утром 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.
"Внучка находится в хирургии в боксе, так как у нее стоит дренаж на легком, сегодня должны этот дренаж снять. Это очень болезненная процедура", — сказала Фролова, отметив, что внучка психологически чувствует себя плохо, с ней ночует мама.
Она добавила, что «другая девочка и учительница находятся в общей палате, их еще не выписали». «Говорят, что девочку, которая повредила позвоночник, при падении из окна школы, врачи готовят транспортировать в одну из больниц Уфы», — отметила женщина.
Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В пятницу, 20 апреля, его арестовали на два месяца. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину
РИА Новости: последние новости
Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии Новокузнецкий завод "Русала" пожаловался на трудности из-за санкций Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57450
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»215
Модель Playboy обокрали в Подмосковье15
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение