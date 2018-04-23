Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе остаются в больнице

УФА , 23 апр — РИА Новости . Учительница и две школьницы, раненные при поножовщине в стерлитамакской школе, остаются в больнице, одну из девочек врачи планируют перевести в Уфу, сообщила РИА Новости бабушка одной из пострадавших учениц Ирина Фролова

минздраве Башкирии и в клинической больнице города Стерлитамака , где получают лечение пострадавшие, не комментируют их состояние. «Тема себя исчерпала, мы не комментируем состояние пострадавших», — сказал РИА Новости представитель минздрава.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке утром 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.

"Внучка находится в хирургии в боксе, так как у нее стоит дренаж на легком, сегодня должны этот дренаж снять. Это очень болезненная процедура", — сказала Фролова, отметив, что внучка психологически чувствует себя плохо, с ней ночует мама.

Она добавила, что «другая девочка и учительница находятся в общей палате, их еще не выписали». «Говорят, что девочку, которая повредила позвоночник, при падении из окна школы, врачи готовят транспортировать в одну из больниц Уфы», — отметила женщина.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В пятницу, 20 апреля, его арестовали на два месяца. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину