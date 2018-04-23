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Калининградские эксперты обсудят цифровое будущее региона
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Калининградские эксперты обсудят цифровое будущее региона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Калининградская область претендует на роль пилотной площадки в сфере развития IT-индустрии. Для этого созданы законодательные условия: предприятия IT-отрасли могут стать резидентами особой экономической зоны за минимальный взнос — 1 млн рублей. Наличие свободных энергетических мощностей дает возможность для создания в регионе майнинговых ферм. По предложению Министерства финансов РФ на острове Октябрьский в Калининграде может появиться офшор для торговли криптовалютой. Насколько реальны эти планы, и что в практическом выражении получит Калининградская область от их реализации — эти и другие вопросы станут предметами обсуждения в ходе круглого стола.
Темы для дискуссии:
Развитие IT-индустрии в Калининградской области: особенности, перспективы, конкурентные преимущества региона;
Майнинговая долина и криптовалютный офшор — миф или реальность.
К участию в круглом столе приглашены: заместитель председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков; советник губернатора по инвестиционной политике Андрей Горохов; генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Владимир Зарудный; генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Елена Полейко; генеральный директор ООО «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков; директор ООО «Диалерфаер-Калининград» Наталья Ильина, представители научного сообщества БФУ им. И. Канта, а также редакторы и журналисты региональных СМИ.
Круглый стол состоится 25 апреля с 14 до 16 часов в конференц-зале МФЦ для бизнеса по адресу: г. Калининград, ул. Уральская, д. 18, 4 этаж.
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