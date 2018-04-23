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В центре Тюмени для строительства торгового центра вырубили парк
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В центре Тюмени для строительства торгового центра вырубили парк 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени напротив торгового центра «Привоз» на улице Республики в ночь на 20 апреля вырубили около 200 деревьев. Активисты движения «Зеленый хоровод», выехавшие на место, вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол.
Согласно изменениям, внесенным в генплан города в декабре 2017 года, эта территория была выделена под деловую зону. На данном участке, кадастровая стоимость которого — 92,3 миллиона рублей, разрешено размещение торговых центров, пишет park72.ru.
«Я спросил мужчин, которые там работали, на каком основании они рубят деревья. Их мастер-бригадир заявил, что с документами и разрешениями у них все в порядке, но разрешительные документы предъявлять отказался», — отмечает активист движения «Зеленый хоровод» Дмитрий Велижанин.
Фото: Зеленый хоровод/ВКонтакте
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