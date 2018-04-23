В центре Тюмени для строительства торгового центра вырубили парк

Тюмени напротив торгового центра «Привоз» на улице Республики в ночь на 20 апреля вырубили около 200 деревьев. Активисты движения «Зеленый хоровод», выехавшие на место, вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол.

Согласно изменениям, внесенным в генплан города в декабре 2017 года, эта территория была выделена под деловую зону. На данном участке, кадастровая стоимость которого — 92,3 миллиона рублей, разрешено размещение торговых центров, пишет park72.ru.

«Я спросил мужчин, которые там работали, на каком основании они рубят деревья. Их мастер-бригадир заявил, что с документами и разрешениями у них все в порядке, но разрешительные документы предъявлять отказался», — отмечает активист движения «Зеленый хоровод» Дмитрий Велижанин.

Фото: Зеленый хоровод/ВКонтакте