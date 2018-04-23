Мешали спать по ночам: в центре Перми закрыли спа-салон эротического массажа 

Полиция нашла нарушения в работе спа-салона в центре города. Организация оказывала клиентам услуги эротического массажа.
О сомнительном заведении, работающем на первом этаже дома на улице Пермской, в полицию сообщили местные жители. Жильцы жаловались на круглосуточную работу салона и клиентов заведения, которые мешают спокойно спать и отдыхать по ночам. В итоге полиция решила проверить работу салона.
— Внутри спа-салона находился администратор и несколько работников, а также посетитель, — рассказали в полиции. — Выяснилось, что деятельность салона связана с оказанием услуг эротического массажа, а сотрудники работают без трудового договора.
В Перми проверили спа-салон
Кроме того, у спа-салона не было лицензии на проведение услуг массажа, а помещения не отвечали требованиям пожарной безопасности. Также в заведении продавали поддельный кофе и табак для кальяна.
Полицейские обратились в суд и добились приостановки работы спа-салона. Владельцам сомнительного заведения грозят штрафы.
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