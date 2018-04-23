В Черкесске откроют мемориальный комплекс с именами почти 4 тысяч солдат

Мемориальный комплекс, посвященный солдатам, призванным на фронты Великой Отечественной войны из региона, откроют 9 мая в Черкесске . На монументе будет высечено почти четыре тысячи имен. Рашида Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия». «Мэрией Черкесска и городскими депутатами было принято решение о том, чтобы на Аллее славы у мемориала «Огонь Вечной славы» установить памятник солдату и мемориал, где будут высечены все фамилии жителей, которые призывались на фронт», — передает слова главы Карачаево-Черкесии На сегодняшний день утвержден список воинов, чьи имена будут высечены на 12 мраморных плитах мемориала. Всего в списке более 3,8 тысячи человек.