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В Черкесске откроют мемориальный комплекс с именами почти 4 тысяч солдат
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В Черкесске откроют мемориальный комплекс с именами почти 4 тысяч солдат 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Мемориальный комплекс, посвященный солдатам, призванным на фронты Великой Отечественной войны из региона, откроют 9 мая в Черкесске. На монументе будет высечено почти четыре тысячи имен.
«Мэрией Черкесска и городскими депутатами было принято решение о том, чтобы на Аллее славы у мемориала «Огонь Вечной славы» установить памятник солдату и мемориал, где будут высечены все фамилии жителей, которые призывались на фронт», — передает слова главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».
На сегодняшний день утвержден список воинов, чьи имена будут высечены на 12 мраморных плитах мемориала. Всего в списке более 3,8 тысячи человек.
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