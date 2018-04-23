«Кому в Севастополе выгодно раздувать конфликты»

«На одном из интернет-ресурсов недавно появилась публикация с „желтым“ заголовком о взаимоотношениях губернатора Севастополя и городского законодательного собрания, экспертом в которой выступил политолог Александр Форманчук . Он заявил, что, мол, „губернатор в присутствии всего депутатского корпуса публично обсуждал со своим представителем работу заксобрания, давая нелестные характеристики“. „Высокомерие, граничащее с открытым хамством…“, — уверен эксперт.

В настоящее время Александр Форманчук является заместителем председателя Общественной палаты Республики Крым . В этой связи возникает вопросов. Зачем представителю Общественной палаты Крыма вмешиваться во внутреннюю политику другого субъекта Федерации, будоражить там общественное мнение в условиях, когда к Крыму и Севастополю привлечено повышенное внимание международного сообщества? Ему, что, заняться больше нечем? Может, кое-кто попросил об этом крымского „эксперта“? А если и попросили, то кто?

Прежде, чем заняться поисками ответа на этот вопрос, стоит заглянуть в биографию Форманчука. Вот, например, в книге Владимира Заскоки „Смерч над Крымом“ можно найти фрагмент, посвященный будущему политологу, где автор называет Форманчука сподвижником Вячеслава Шевьева — лидера одной из самых известных преступных группировок ОПГ „Сэйлим“. Шевьева, а также ряда других не менее интересных персонажей из 90-х и цитирует „Коммерсант-Daily“ от 10 августа 1995 года: „Как заявил в узком кругу в начале 1991 года тов. Форманчук, бывший в то время секретарем крымского рескома Компартии Украины по идеологии, — в складывающейся общественно-политической ситуации для удержания власти в Крыму слияние правящих кругов с мафиозными структурами становится „неизбежным и целесообразным“.

Последняя информация о Форманчуке украинского периода мелькнула на ресурсе novoross.info 7.11.2013 года. „В столице Крыма 26-27 октября прошел т.н. „6-й Курултай“ татар Крыма, на котором был переизбран „главой меджлиса“ Рефат Чубаров . В первые же часы после этого „долгожданного события“, как выразился крымский „придворный“ политолог Александр Форманчук, Чубарову посыпались поздравления в связи с „избранием“.

С такой-то репутацией, почему не откликнуться на чью-то убедительную просьбу?

И снова вернемся к вопросу, кому в Севастополе выгодно раздувать конфликты и создавать скандалы на пустом месте? Лично для меня ответ очевиден. Часть депутатов заксобрания Севастополя — „команда“, которая по каким-то причинам решила, что право голоса и принятия решений в ЗС принадлежит только ей, по всей видимости, до конца не уразумела разницы между коммерческим предприятием и городом федерального значения Севастополь. Отсюда — стойкое желание выстроить управление города в соответствии с интересами, несколько отличными от заданных вертикалью власти. Опять же финансовые потоки в виде ФЦП, надо думать, хотелось бы направить в „нужное“ русло… Естественно, что при таком мировосприятии, любой губернатор, безусловно, действующий в рамках государственной политики, будет не угоден. Есть народное выражение — „правда глаза колет“. И так „уколол“ недавно „командных“ депутатов представитель губернатора в заксобрании Михаил Вавилов, что обиженные депутаты и пресс-конференции собирали, и даже письмо на губернатора направили.

На мой взгляд, и к великому сожалению (поскольку сама являюсь частью депутатского корпуса) Вавилов и статистику правильную привел, и претензии обоснованные высказал, причем, в корректной форме. К примеру, возьмем закон об отзыве губернатора, внесенный самим губернатором в июле прошлого года. Заключение юруправления заксобрания получено 16 января 2018 года, а рассмотрен был на заседании сессии 27 февраля! Проявлено исключительное „уважение“ к главе исполнительной власти… При этом, законопроект отклонен в первом же чтении все той же „командой“ под надуманным предлогом, озвученным Александром Кулагиным — „требует существенной доработки“. Так для того второе чтение существует, чтобы закон доработать.

Не менее интересный подход к законотворчеству был продемонстрирован при помощи альтернативного закона об оздоровлении детей, который скоропалительно, без согласования с губернатором, внесла депутат Щербакова (заметим, основной, внесенный правительством, пролежал в недрах ЗС месяца три). В этом случае не только к исполнительной власти было проявлено неуважение, но и к своим коллегам. Оказывается, вначале, в 10 утра, его спешно вносит в повестку дня совет заксобрания, и только в 15 часов Щербакова представляет его в своем комитете. По регламенту должно быть с точностью до наоборот… В итоге — ни один законопроект не принят.

Призывая правительство не комментировать деятельность депутатов, председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов на сессии 13 марта, высказываясь бездоказательно, голословно о постановлении правительства от 2015 года применил формулировку: „напоминает историю о рейдерском захвате“. Что же молчал три года? Не обращался в прокуратуру ? Значит, не было никакого рейдерства, налицо — прямое оскорбительное обвинение госслужащих. И почему Екатерина Борисовна в этом случае не напомнила коллеге 79-й федеральный закон? На том же заседании Михаил Чалый дает оценку действиям правительства, называя их незаконными. Алтабаева снова молчит.

17 апреля депутат Посметный из „команды“ публично бросает следующую фразу: „Хотелось бы у представителей правительства узнать, каким образом они пытали глав муниципальных образований — иголки в них кололи…?“.

Вавилов тут явно ни при чем. Как не виноват он и в том, что более трех лет заксобрание не может избрать уполномоченного по правам предпринимателей. Помнится, „команду“ устраивал лишь один кандидат — некий „евроинтегратор“ в прошлом… Может, потому остальных „динамят“?

“На наш взгляд необходимо исполнять устав Севастополя и регламент, тогда процесс будет оптимальным и эффективным“, — высказал не блещущую новизной мысль Вавилов. „Нужно повышать эффективность… Надеюсь, мы начнем более эффективно работать“, — это пожелание губернатора Дмитрия Овсянникова в надежде на конструктивную работу с законодательной ветвью власти.

Выходит, намерение эффективно работать двум ветвям власти — это и есть хамство, по мнению втянутого в искусственно созданный конфликт „эксперта“ Форманчука и тех, кто его к этому мнению, возможно, подтолкнул?

Хватит севастопольцам конфликтов. Осталось полтора года — давайте работать конструктивно и эффективно с исполнительной властью. А то рано или поздно придет момент, когда не помогут ни красивые словеса, ни наемные политтехнологи, политологи или залетные эксперты… Сказку о голом короле, помните?».