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На федеральной трассе ограничат движение большегрузов
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На федеральной трассе ограничат движение большегрузов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса areasam.ru  Летом движение большегрузов по федеральной трассе «М7 — Волга» ограничат. Такая мера направлена на обеспечение сохранности дорожного покрытия федеральных дорог в летний период, сообщает Росавтодор. Ограничить движение для большегрузов планируют уже с 28 мая, а продлится «акция» до конца августа.
Летнее ограничение движения по федеральным дорогам коснется транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Однако не стоит паниковать раньше времени. Ограничение планируют вводить лишь, когда температура превысит 32 градуса. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут двигаться в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).
Федеральным дорожным агентством разработан проект приказа «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2018 году» от 11 апреля 2018 г. № 1088. «Он направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован и вступит в силу спустя 10 дней», — сообщает Росавтодор.
Стоит отметить, что ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.
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