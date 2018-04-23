«Россети» почти полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное ураганом на выходных 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Группа компаний «Россети» практически полностью завершила работы по восстановлению энергоснабжения в регионах Центрального федерального округа, нарушенное сильным порывистым ветром на минувших выходных. В настоящее время отключения наблюдаются только в Тверской области, говорится в сообщении «Россетей».
"В настоящий момент в большинстве регионов работы по устранению технологических нарушений в основной сети завершены. В связи со сложной топологией сети в регионе, незначительные отключения наблюдаются еще в Тверской области. Над их устранением трудится почти 100 бригад. В остальных районах специалисты «Россетей», которые все время работали в круглосуточном режиме, проверяют заявки отдельных потребителей по сети 0,4 кВ", — говорится в сообщении.
Группа «Россети» просит граждан, столкнувшихся с перебоями электроснабжения, обращаться по бесплатным телефонам «горячей линии»: 8-800-700-40-70 (Москва и Московская область), 8-800-50-50-115 (Тверская, Тульская, Смоленская область) и 8-800-100-33-00 (Рязанская, Владимирская, Ивановская область).
"Россети" управляют 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт/ч. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.