«Россети» почти полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное ураганом на выходных

"В настоящий момент в большинстве регионов работы по устранению технологических нарушений в основной сети завершены. В связи со сложной топологией сети в регионе, незначительные отключения наблюдаются еще в Тверской области. Над их устранением трудится почти 100 бригад. В остальных районах специалисты «Россетей», которые все время работали в круглосуточном режиме, проверяют заявки отдельных потребителей по сети 0,4 кВ", — говорится в сообщении.