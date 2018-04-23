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В Омске раздадут 50 тысяч георгиевских лент
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В Омске раздадут 50 тысяч георгиевских лент 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
С 24 апреля в Омске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Мероприятие продлится до 9 мая.
Георгиевские ленточки будут раздавать волонтёры. Получить их можно на площадях Соборная, Привокзальная, Серова, в Парке Победы, на площадках перед ТЦ «Омский», ДК им. Малунцева, кинотеатром «Первомайский», ТК «Голубой огонёк», ТК «Кристалл», ТЦ «Континент», ТЦ «Фестиваль» и на улице Перелёта.
Отметим, что омичи смогут получить георгиевскую ленточку можно будет и на шествии «Бессмертного полка».
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