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В Омске начали раздавать георгиевские ленты ко Дню Победы
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В Омске начали раздавать георгиевские ленты ко Дню Победы 

АиФ-Омск 22 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 24 апреля, в Омске начали раздавать георгиевские ленты. Всего в 2018 году, по сообщениям регионального минспорта, планируется раздать порядка 50 тыс. летнт, что на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.
Волонтёры не только раздают ленты, но и рассказывают омичам, как их правильно крепить на одежде. По правилу георгиевские ленты нужно носить на одежде с левой стороны — ближе к сердцу.
Раздавать ленты волонтёры будут на площадях Соборной, Привокзальной, Малунцева и Серова, остановках Первомайский кинотеатр, Голубой огонёк, ул. Перелёта, у парка Победы, а также у торговых комплексов ТК Кристалл, ТЦ Континент, ТЦ Фестиваль, ТЦ Омский. Также ленты можно получить в ветеранских организациях.
Акция продлится до 9 мая.
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