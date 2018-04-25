В Омске начали раздавать георгиевские ленты ко Дню Победы

Накануне, 24 апреля, в Омске начали раздавать георгиевские ленты. Всего в 2018 году, по сообщениям регионального минспорта, планируется раздать порядка 50 тыс. летнт, что на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.

Волонтёры не только раздают ленты, но и рассказывают омичам, как их правильно крепить на одежде. По правилу георгиевские ленты нужно носить на одежде с левой стороны — ближе к сердцу.

Раздавать ленты волонтёры будут на площадях Соборной, Привокзальной, Малунцева и Серова, остановках Первомайский кинотеатр, Голубой огонёк, ул. Перелёта, у парка Победы, а также у торговых комплексов ТК Кристалл, ТЦ Континент, ТЦ Фестиваль, ТЦ Омский. Также ленты можно получить в ветеранских организациях.

Акция продлится до 9 мая.