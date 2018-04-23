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Омбудсмен: вопрос жилья стал для москвичей самой острой проблемой в 2017 г
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Омбудсмен: вопрос жилья стал для москвичей самой острой проблемой в 2017 г 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жилищный вопрос вновь стал наиболее актуальным и острым среди москвичей в 2017 году, помимо этого, резко увеличилось число обращений по уголовному производству, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
"Для жителей столицы наиболее актуальными вопросами по-прежнему являются жилищные вопросы. По жилищным вопросам обращений к нам поступило от общего количества 19,2%", — сказала Потяева в ходе отчёта в Московской городской думе.
Ранее она сообщила, что в 2017 году в аппарат уполномоченной поступило 4650 обращений.
Помимо жилищного вопроса, по ее словам, острыми для столичных жителей также являлись вопросы экономических и имущественных прав, гражданского производства.
"Резко увеличилось количество вопросов по уголовному производству", — подчеркнула омбудсмен.
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