Омбудсмен: вопрос жилья стал для москвичей самой острой проблемой в 2017 г

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Жилищный вопрос вновь стал наиболее актуальным и острым среди москвичей в 2017 году, помимо этого, резко увеличилось число обращений по уголовному производству, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева "Для жителей столицы наиболее актуальными вопросами по-прежнему являются жилищные вопросы. По жилищным вопросам обращений к нам поступило от общего количества 19,2%", — сказала Потяева в ходе отчёта в Московской городской думе Ранее она сообщила, что в 2017 году в аппарат уполномоченной поступило 4650 обращений. Помимо жилищного вопроса, по ее словам, острыми для столичных жителей также являлись вопросы экономических и имущественных прав, гражданского производства. "Резко увеличилось количество вопросов по уголовному производству", — подчеркнула омбудсмен.