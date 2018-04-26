Законопроект о пересмотре решений судов общей юрисдикции поддержали в Госдуме

«Я поддерживаю этот законопроект, потому что он в пользу, скажем так, более слабой стороны, в пользу осужденных, в пользу пострадавших. Он улучшает положение рядовых граждан. Это совершенно правильная мера», — сообщил М. Емельянов.

Законопроект о пересмотре судебных решений по гражданскому или административному спору был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ 23 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, пересмотр судебного постановления в связи изменением трактовки нормы закона Верховным судом возможен только при условии, что «в соответствующем постановлении пленума Верховного Суда РФ или президиума Верховного Суда РФ содержится прямое указание на придание сформулированной в нем правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами».

Кроме того, документом закрепляется недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями, по сравнению с тем, как оно было определено в пересматриваемом судебном постановлении.

Законопроектом также устанавливается шестимесячный срок, в течение которого возможен пересмотр судебного постановления в связи с определением (изменением) практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в постановлении пленума Верховного Суда РФ или в постановлении президиума Верховного Суда РФ, принятого по итогам рассмотрения другого дела в порядке надзора.

В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Гражданского процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ.