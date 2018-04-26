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Законопроект о пересмотре решений судов общей юрисдикции поддержали в Госдуме
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Законопроект о пересмотре решений судов общей юрисдикции поддержали в Госдуме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку законопроекта, определяющего условия пересмотра судами общей юрисдикции собственных решений в связи с изменением позиции Верховного суда в отношении нормы закона, на основании которой выносился вердикт. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Я поддерживаю этот законопроект, потому что он в пользу, скажем так, более слабой стороны, в пользу осужденных, в пользу пострадавших. Он улучшает положение рядовых граждан. Это совершенно правильная мера», — сообщил М. Емельянов.
Законопроект о пересмотре судебных решений по гражданскому или административному спору был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ 23 апреля.
Согласно пояснительной записке к документу, пересмотр судебного постановления в связи изменением трактовки нормы закона Верховным судом возможен только при условии, что «в соответствующем постановлении пленума Верховного Суда РФ или президиума Верховного Суда РФ содержится прямое указание на придание сформулированной в нем правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами».
Кроме того, документом закрепляется недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями, по сравнению с тем, как оно было определено в пересматриваемом судебном постановлении.
Законопроектом также устанавливается шестимесячный срок, в течение которого возможен пересмотр судебного постановления в связи с определением (изменением) практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в постановлении пленума Верховного Суда РФ или в постановлении президиума Верховного Суда РФ, принятого по итогам рассмотрения другого дела в порядке надзора.
В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Гражданского процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ.
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