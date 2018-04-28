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В ГД внесен законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов Госдумы к средней по России
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В ГД внесен законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов Госдумы к средней по России 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому зарплаты членов верхней и нижней палат парламента устанавливаются в размере средней заработной платы по России — 35 тыс. руб. Документ опубликован в думской электронной базе.
Соответствующий законопроект подготовлен лидером партии Сергеем Мироновым и ее членом Олегом Ниловым.
«В настоящее время члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра. В 2016 г. размер ежемесячной зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной платы по России. Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов СФ и депутатов Госдумы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 г. составила порядка 35 тыс. руб.», — следует из пояснительной записки.
Кроме того, документом предлагается отменить ряд необоснованных привилегий сенаторов и депутатов Госдумы по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
«Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — пояснили авторы.
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