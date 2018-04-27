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«Справедливая Россия» внесла в Госдуму пакет законопроектов о соцзащите и поддержке чернобыльцев
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«Справедливая Россия» внесла в Госдуму пакет законопроектов о соцзащите и поддержке чернобыльцев 

Агентство «Москва» 27 апреля 2018
Фото: Приморская газета
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, направленных на усиление социальной защиты и дополнительной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, парламентарии предлагают установить памятные даты, посвященные ликвидаторам и жертвам радиационных катастроф и аварий. Документы опубликованы в думской электронной базе.
Так, одним из законопроектов предлагается предоставлять гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилых помещений, приобретенных в частную собственность по иным (не в результате приватизации) основаниям. В настоящее время такая компенсация предоставляется только тем гражданам, которые проживают в домах государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях.
«На основании изложенного и исходя из необходимости достижения конституционно значимого баланса публичных и частных интересов, обеспечения адресности социальной защиты всех граждан, подвергшихся воздействиях радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, настоящим законопроектом предлагается устранить имеющуюся в законодательстве несправедливость», — говорится в пояснительной записке.
Еще одним из законопроектов предлагается выплачивать ежемесячную денежную компенсацию в размере 6 тыс. руб. в возмещении вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы детям, ставшими инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы. В тексте документа отмечается, что такая выплата будет касаться и тех людей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития.
Третьим законопроектом предлагается установить 26 апреля Днем памяти жертв, а 30 ноября — Днем участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий.
«В настоящее время Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 26 апреля установлен в качестве памятной даты — Дня участников ликвидации последствии радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Участники ликвидации радиационных аварий и катастроф неоднократно предлагали изменить укачанный закон в этой части, указывая на некорректное и несправедливое объединение законодателем двух противоположных по своему характеру и содержанию события: дня чествования отваги, героизма и самопожертвования ликвидаторов радиационных аварий и трагического дня скорби по жертвам радиационных катастроф», — поясняют авторы в документе.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г.
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