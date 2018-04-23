«Абырвалг» и «Изыди клещ»: волгоградцы готовят плакаты для абсурдной Монстрации

Волгоградцы начали готовить самые абсурдные и веселые плакаты для традиционного шествия «Монстрация — 2018». V1.ru публикует несколько советов для новичков, решивших удивить самым необычным постером.

— Плакаты могут быть абсолютно любыми. Но чем абсурднее, смешнее или актуальнее, тем лучше, — рассказывает организатор акции Philippenzo Madonnaro. — Самые интересные и глубокие лозунги как раз и сочетают в себе эти качества.

«Выстрелить» может даже самый короткий лозунг, уверены организаторы Монстрации. «Попячься», «Намочи манту» — и еще сотня похожих примеров добавят щепотку безумства традиционной акции.

— Помощниками могут стать крылатые фразы, поговорки, афоризмы, мемы, рифмы или игра слов, — уверен Philippenzo Madonnaro. — Например, «А где бабуля?», «Абыр, абыр… Абырвалг», «Первым делом контрабасы».

Чтобы придумать интересный лозунг, волгоградцам достаточно всего лишь посмотреть по сторонам и задать простые и самые абсурдные вопросы. «Боже, что я несу?», «Давайте идти помедленнее», «Чё — как? Как жизнь в целом?».

— Круто, когда в плакатах есть скрытый подтекст. Главное, чтобы он не был агрессивно-политическим, — уверен организатор акции, противостоящей официальным шествиям. — Можно найти глобальные или злободневные, обсуждаемые и не очень темы. «Хороший асфальт на дороге не валяется» — чем не вариант для волгоградской Монстрации? И еще немного: «Землю — крестьянам, космос — инопланетянам», «Запрещать запрещено».

Совет, который оценят все поклонники веселого шествия: хотите придумать хороший лозунг и сделать самый запоминающийся плакат — собирайте и коллекционируйте бред.

— «Даешь пупырышки на огурцах!», «Ня-ня-ня, ня-ня-ня, я — ушастая фигня», «Не пейте всухомятку» — чем абсурднее и тупее звучит лозунг, тем лучше, — уверен известный волгоградский художник. — Кстати, вместо тысячи слов участники акции могут использовать иллюстрации. И если вы плохо рисуете, то это даже веселее.

V1.ru писал, что безумное и веселое шествие в честь Первомая еще не определилось с местом встречи. Провести акцию в центре города в администрации города не разрешили из-за традиционной уборки с тяжелой техникой.