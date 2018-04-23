Ещё
Сотрудники и курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вышли на субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники и курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вышли на субботник 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
21 апреля в университете МВД прошел субботник. В уборке принял участие личный состав Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Праздник чистоты и обновления открылся митингом, который провел начальник университета генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко. Он познакомил участников субботника с планом предстоящей работы
А потом трудовой десант принялся за дело. Оперативно, слаженно и в приподнятом настроении работали полицейские. Они привели в порядок служебные помещения, аудитории, а также прилегающие территории университета.
Кроме того, в этот день курсанты, слушатели и начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко внесли вклад в благоустройство парка Тропарёво — они поучаствовали в высадке деревьев и кустарников по программе «Миллион деревьев».
Коньково: последние новости
Совет ветеранов района Коньково подводит итоги работы за два года Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Конькове 21 апреля Председатель Молодежной палаты рассказала о деятельности молодых активистов нашего района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57450
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»215
Модель Playboy обокрали в Подмосковье15
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение