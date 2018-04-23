Сотрудники и курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вышли на субботник

21 апреля в университете МВД прошел субботник. В уборке принял участие личный состав Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Праздник чистоты и обновления открылся митингом, который провел начальник университета генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко. Он познакомил участников субботника с планом предстоящей работы

А потом трудовой десант принялся за дело. Оперативно, слаженно и в приподнятом настроении работали полицейские. Они привели в порядок служебные помещения, аудитории, а также прилегающие территории университета.

Кроме того, в этот день курсанты, слушатели и начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко внесли вклад в благоустройство парка Тропарёво — они поучаствовали в высадке деревьев и кустарников по программе «Миллион деревьев».