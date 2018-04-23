Сотрудник полиции требует деньги за нарушение ПДД: как действовать и куда обращаться

В случае вымогательства взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов, необходимо незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области по номеру: 30-44-44 (звонок анонимный) или обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.

Общие рекомендации в случае, если у Вас вымогают взятку. Необходимо:

— вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;

— внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

— постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;

— поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки;

— не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю сообщить вам как можно больше информации;

— ни в коем случае не давать взятку.

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