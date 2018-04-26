Как будут работать «Мои документы» и отделы ЗАГС в майские праздники

Ранее сообщалось, что в центрах госуслуг можно бесплатно распечатать и оформить фотографии героев войны — к акции «Бессмертный полк». Заявки необходимо подать до 3 мая.

«Мои документы»:

Со 2-го по 8-е мая и с 10 мая центры будут работать в обычном режиме — с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных). Флагманский офис будет открыт с 10:00 до 22:00.

ЗАГСы:

В понедельник, 30 апреля, и в среду, 2 мая, работает только Таганский отдел ЗАГС. Он будет производить государственную регистрацию смерти с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00), другие услуги оказывать не будет. Тридцатого апреля — предпраздничный укороченный рабочий день. Отдел ЗАГС будет работать до 17:00.

Нерабочие дни: 29 и 30 апреля, 1, 2, 6, 7 и 9 мая.

В субботу, 28 апреля, а также 3, 4, 5, 8 и 10 мая отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме.

КСТАТИ

В преддверии Дня Победы горожане могут прийти в любой из 128 центров «Мои документы» и поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных и близких, которые были участниками Великой Отечественной войны. Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва », а оригиналы сразу же возвратят владельцам.

К акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая, в «Моих документах» бесплатно распечатают фотографии героев войны в формате А4 и заламинируют их. Заявку на печать фото необходимо подать до 3 мая. С теми, кто оставит заявку, сотрудники офисов свяжутся и пригласят для получения снимка.

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