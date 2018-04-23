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В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности
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В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение разместили на сайте правительства региона.
«Ввести с 23 апреля 2018 года и до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.
Контроль за исполнением расположения возложили на премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова. Документ подписал глава республики Александр Бречалов.
В документе прописаны рекомендации для нескольких профильных ведомств, среди которых МВД, МЧС, ПСС, Минстрой и Миндортранс.
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