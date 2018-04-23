В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение разместили на сайте правительства региона.

«Ввести с 23 апреля 2018 года и до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.