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Более 2 тыс. электриков примут участие в учениях в электросетевом хозяйстве Дагестана
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Более 2 тыс. электриков примут участие в учениях в электросетевом хозяйстве Дагестана 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. На территории шести муниципалитетов Дагестана с 20 июля по 20 августа этого года планируются учения в электросетевом хозяйстве, в них примут участие около 2 тыс. электриков из других субъектов РФ. Об этом заявили на встрече врио главы Дагестана Владимир Васильев с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Павлом Ливинским и замминистра энергетики РФ Вячеславом Кравченко во вторник в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Сегодня обсуждены вопросы организации проведения учений ПАО «Россети» на территории республики. Суть их заключается в том, чтобы улучшить качество электроснабжения: подачу, учет, расход и устойчивость электроэнергии. Владимир Васильев напомнил, что по поручению президента России эта работа будет проведена с 20 июля по 20 августа 2018 года", — сказал представитель пресс-службы.
"Мы, со своей стороны, создаем условия, обеспечиваем безопасность, активно работаем с главами муниципальных образований, дагестанскими специалистами, представителями профильных министерств и ведомств, задействованных в этом процессе. Так как речь идет не только о повышении качества электроснабжения, но и о платежной дисциплине за потребленную электроэнергию, без которой невозможно обеспечить непрерывность энергоснабжения", — приводит слова Васильева его пресс-служба.
"Съедают" инвестиционные источники
В свою очередь Ливинский выразил готовность провести учения на территории Дагестана, нацеленные на отработку предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан при работе с сетевым оборудованием, обеспечение бесперебойного электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе, он отметил имеющиеся в электрических сетях Дагестана высокие потери.
"Мы не можем их допускать и должны предпринять все необходимые меры, чтобы их сократить, так как они «съедают» инвестиционные источники, источники обеспечения реализации ремонтных и производственных программ, от чего напрямую зависит надежность и бесперебойное электроснабжение граждан", — сказал Ливинский.
По его словам, состояние сетей на вводах «достаточно плачевное»: открытость и незащищенность мест создают возможность поражения электрическим током.
Навести порядок
"Мы собираем силы и средства со всех сетевых организаций Российской Федерации. Это группа численностью 2 тысячи человек, почти 700 единиц техники, все экипированы необходимым материальным запасом, топливом для того, чтобы здесь, в городе Махачкале и пяти прилегающих районах, системно навести порядок", — сообщил гендиректор «Россетей».
Предполагается, что только в Махачкале более 800 комплектных трансформаторных подстанций снабдят средствами технического учета для того, чтобы можно было составить баланс электрической энергии по узлам потребления, выявить очаги основных объемов потерь. Кроме того, в пяти прилегающих к столице Дагестана районах предполагается системное наведение порядка в части ревизии однолинейных схем. В ходе учений планируется заменить почти 9 тыс. опор, 25 тыс. км голого провода на самонесущие изолированные провода, рассказали в пресс-службе.
Отнеситесь с пониманием
В рамках встречи Ливинский призвал население республики с пониманием отнестись к тому, что перед учениями необходимо сделать полную ревизию однолинейных схем. «Чтобы полностью выявить все присоединения, составить грамотно однолинейную схему требуются непродолжительные отключения. В силу того, что работа носит массовый характер, такие явления могут быть. На эти случаи также предусмотрена система заблаговременного информирования населения», — добавил Ливинский, слова которого приводит пресс-служба.
Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко отметил, что конечной целью этих мероприятий должно стать повышение качества энергоснабжения, обеспечение своевременного технологического присоединения новых потребителей. «Безусловно, это связано и с повышением платежной дисциплины, как со стороны потребителей, так и со стороны энергетиков, потому что к ним тоже есть нарекания», — сказал он.
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