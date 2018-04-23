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Китай начал отбор тайконавтов для своей космической станции
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Китай начал отбор тайконавтов для своей космической станции 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Основной модуль станции планируют вывести на орбиту в 2020 году
Китай в понедельник начал отбор и подготовку третьего поколения тайконавтов (космонавтов) для работы на будущей орбитальной станции, сообщает Xinhuanet.
«В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией», — цитирует агентство первого тайконавта Ян Ливэя.
В третий отряд войдут не только летчики ВВС, но и гражданские специалисты. Также сообщается, что будут рассматриваться кандидатуры как мужчин, так и женщин.
Основной модуль новой Китайской станции планируют вывести на орбиту в 2020 году. Монтаж всей конструкции должен быть завершен к 2022 году, после чего станцию дополнят двумя 20-тонными лабораториями.
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