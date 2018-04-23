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На ВИЗе вместо частного сектора могут построить новый жилой комплекс
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На ВИЗе вместо частного сектора могут построить новый жилой комплекс 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге может появиться еще один жилой комплекс. Застроить предлагается территорию частного сектора на ВИЗе, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
26 апреля градсовет Екатеринбурга рассмотрит проект застройки территории в районе улицы Металлургов, от Заводской до Отрадной. На месте частного сектора может появиться новый жилой комплекс. Его концепцию разработали в архитектурном бюро «Гордеев-Демидов».
56 из 70 гектаров пойдет под строительство жилых домов. Планируется, что на территории появятся многоэтажки разной высоты: от 3 до 30 этажей. Кроме того, согласно проекту, на ВИЗе также будут построены три детских сада, в которые смогут пойти 1050 малышей, и две школы, в них смогут обучаться четыре тысячи учеников. Поселиться в новом жилом комплексе смогут более 23 тыс. человек.
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