На ВИЗе вместо частного сектора могут построить новый жилой комплекс

Екатеринбурге может появиться еще один жилой комплекс. Застроить предлагается территорию частного сектора на ВИЗе, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

26 апреля градсовет Екатеринбурга рассмотрит проект застройки территории в районе улицы Металлургов, от Заводской до Отрадной. На месте частного сектора может появиться новый жилой комплекс. Его концепцию разработали в архитектурном бюро «Гордеев-Демидов».

56 из 70 гектаров пойдет под строительство жилых домов. Планируется, что на территории появятся многоэтажки разной высоты: от 3 до 30 этажей. Кроме того, согласно проекту, на ВИЗе также будут построены три детских сада, в которые смогут пойти 1050 малышей, и две школы, в них смогут обучаться четыре тысячи учеников. Поселиться в новом жилом комплексе смогут более 23 тыс. человек.