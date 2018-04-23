Кириши примут в 2018 году фестиваль #ВместеЯрче

Один из организаторов фестиваля — «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» («ЦЭПЭ ЛО»). Первый заместитель директора центра Марина Гутник рассказала об опыте проведения фестиваля в других городах Ленобласти : мероприятие впервые состоялось в 2016 году, городами-хозяевами были Сосновый Бор и Приозерск.

«Полезный праздник» — такое народное название получил Фестиваль #ВместеЯрче в регионах России . Киришане, посетив его, получат сразу несколько ответов на вопрос: «А как именно можно экономить энергию?». Будут организованы интерактивные площадки и квесты, посвященные энергосбережению, концерт, спортивные соревнования и даже аттракционы для детей.

Принять участие в фестивале может любой желающий. В его рамках среди жителей Ленинградской области уже с апреля проходят конкурсы:

региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» (заявки принимаются до 31 июля), конкурс по созданию лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки» (заявки принимаются до 24 августа), конкурс на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок «Вместе делаем мир Ярче» (заявки также принимаются до 24 августа). Работа победителя также будет представлена на фестивале в Киришах.

Контактное лицо по вопросам участия — Яковенко Марина Александровна, главный специалист отдела отраслевой энергетики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл. почта: m.yakovenko@lenoblces.ru. Положения можно скачать по ссылкам:

Распоряжение по конкурсу ВместеЯрче Конкурс Энерго лайфхаки 2018 Конкурс на создание лучшей идеи арт-объекта 2018