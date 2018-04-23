Заграничным посылкам установят новый лимит

Стоимость товара, за который не придется доплачивать, снизится вдвое с 2019 года. Однако ограничение могут ввести уже с июля.

Сейчас этот порог для заграничных посылок составляет тысячу евро, а вес получаемого не должен превышать 31 килограмм. Причем оба ограничения, напомнил Виктор Дубчак, заместитель начальника Салехардского таможенного поста Ямало-Ненецкой таможни, касаются не одного отправления, а всех посылок в сумме для одного человека, которые пересекли границу в течение месяца. Если получатель не уложился в параметры, то придется платить таможенную пошлину. Она составляет 30 процентов от суммы, превышающий лимит. Если речь идет о перевесе, то пошлина платится из расчета 4 евро за лишний килограмм.

— То есть не важно, когда вы заказывали и оплачивали товар, но если все отправления пришли вам в один календарный месяц, то их сумма и вес будут суммироваться, — пояснил Виктор Дубчак.

Он подчеркнул, как показывает практика, ямальцы стали чаще забывать об этом условии. С начала года в регионе было 27 случаев, когда у получателей появились допрасходы из-за подобных посылок. Годом ранее зафиксировано 16 фактов. Яркий пример «просчетов» недавно был в Салехарде . Мужчина заказал себе и жене айфоны.

— Человек хотел сэкономить, но не учел, что сумма товара превысит тысячу евро. В итоге айфоны ему обойдутся практически в ту же сумму, какую он отдал бы в местных магазинах. Таможенная пошлина составит 23 тысячи рублей, — пояснил Виктор Анатольевич.

С 1 января 2019 года ценовой порог для посылок по решению Евразийской экономической комиссии снизится вдвое — с 1000 до 500 евро. При этом ограничения по килограммам, рассказал Виктор Дубчак останутся прежними. С 2020 год льготная стоимость станет еще меньше — 200 евро.

Однако ограничение до 500 евро может вступить в силу уже с 1 июля нынешнего года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработал Минфин . В случае его принятия порог в 200 евро начнет действовать также на полгода раньше — с 1 января.

Добавим, если, человек не захочет выкупать посылку, стоимость или вес которой вышли за льготные параметры, он может от нее отказаться, написав заявление на почте, а может и вовсе не прийти за ней. Однако ее отправка назад будет зависеть от условий, прописанных в договоре с продавцом.