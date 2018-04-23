Ещё
Этим летом в регионе будут трудоустроены около 8 тысяч подростков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Этим летом в регионе будут трудоустроены около 8 тысяч подростков 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как сообщили Волга Ньюс с региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики в 2018 году в рамках реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» запланировано временное трудоустройство 7759 подростков, что на 17% больше, чем в 2017 году.
Подросткам предлагаются работы по профессиям: помощник библиотекаря, помощник воспитателя, помощник педагога-организатора, помощник специалиста по работе с молодежью, помощник тренера, помощник педагога дополнительного образования, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий зеленого строительства, а также несовершеннолетние граждане могут освоить рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр.
Для трудоустройства подросткам необходимо обратиться в ГКУСО центры занятости населения городских округов (муниципальных районов). Организация временного трудоустройства несовершеннолетних осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ с обязательным заключением срочных трудовых договоров между подростками и работодателем. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних граждан составляет 12-35 часов в неделю.
В период временного трудоустройства подросткам со стороны службы занятости выплачивается материальная поддержка за фактические дни участия (не ниже полуторакратного размера минимального пособия по безработице — 1275 рублей в месяц) и со стороны работодателя — заработная плата (не ниже минимального размера оплаты труда — 9489 рублей в месяц, а с 1 мая 2018 года — 11163 рублей в месяц).
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек Долги Тольяттинской птицефабрики превышают 900 млн рублей Дмитрий Азаров: "Важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ — их прозрачность для людей"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57450
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»215
Модель Playboy обокрали в Подмосковье15
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение