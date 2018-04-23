Более 2 тыс. волонтеров будут дежурить на железнодорожных вокзалах во время ЧМ-2018

Более 2 тыс. волонтеров будут помогать на железнодорожных вокзалах во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России , сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«На 31 железнодорожном вокзале ОАО «РЖД» в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения соревнований будут помогать более 2 тыс. городских волонтеров. Главными задачами волонтеров станут: помощь при посадке и высадке пассажиров, содействие маломобильным пассажирам, помощь на вокзалах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество (более 1 тыс. человек) будут заняты на вокзальных комплексах Москвы , где будет сосредоточен основной пассажиропоток болельщиков.

Также на вокзалах будут установлены информационные стойки (стационарные и мобильные), у которых будут находиться городские волонтеры. Количество волонтеров на каждом вокзале определялось согласно опыту прошлых лет и с учетом количества поездов, сформированных для перевозки болельщиков. Все городские волонтеры пройдут специальную подготовку, куда войдут международный протокол, кодекс волонтера, разбор кейсов прошлых международных спортивных соревнований. Основная задача волонтера на вокзале — стать помощником линейного персонала вокзального комплекса. Поэтому заключающим этапом в обучении волонтеров является знакомство с вокзальной инфраструктурой и его сотрудниками. Все городские волонтеры говорят на иностранных языках.