Ещё
Дерзко: в Краснодаре с Театральной площади угнаны «Ягуар» и «Лэнд Ровер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дерзко: в Краснодаре с Театральной площади угнаны «Ягуар» и «Лэнд Ровер» 

За рулем Кубань 21 минуту назад
Фото: За рулем Кубань
А был ли угон?
Сразу в нескольких группах в социальных сетях Краснодарского края появилась информация о том, что с платной парковки в самом центре Краснодара у Театральной Площади 30 апреля были похищены сразу две дорогие иномарки. На самом деле ситуация запутанная.
Согласно информации УМВД РФ по г. Краснодару, заявление об угоне «Ягуара» и «Лэнд Ровера», жителем Краснодара, действительно написано. Но «увел»» их скорее всего, «альтернативный» владелец. Машины, приобретенные в лизинг, не могут поделить между собой два претендента, которые сейчас судятся. При этом у каждого остается свой комплект ключей.
Полиция проводит проверку по факту предполагаемого угона иномарок.
За рулем Кубань: последние новости
27 апреля в Краснодаре состоятся праздничные мероприятия в честь запуска фонтанов С подорожанием бензина в России предложили бороться с помощью алкоголя Единственную ведущую в Сочи трассу начнут реконструировать в следующем году
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем356
Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении206
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили196
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»534
Запад разворачивает новую операцию в Сирии410
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение