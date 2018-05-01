Дерзко: в Краснодаре с Театральной площади угнаны «Ягуар» и «Лэнд Ровер»

А был ли угон?

Сразу в нескольких группах в социальных сетях Краснодарского края появилась информация о том, что с платной парковки в самом центре Краснодара у Театральной Площади 30 апреля были похищены сразу две дорогие иномарки. На самом деле ситуация запутанная.

Согласно информации УМВД РФ по г. Краснодару, заявление об угоне «Ягуара» и «Лэнд Ровера», жителем Краснодара, действительно написано. Но «увел»» их скорее всего, «альтернативный» владелец. Машины, приобретенные в лизинг, не могут поделить между собой два претендента, которые сейчас судятся. При этом у каждого остается свой комплект ключей.

Полиция проводит проверку по факту предполагаемого угона иномарок.