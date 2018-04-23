Ещё
Активные граждане выбрали, как праздновать День Победы в парках Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активные граждане выбрали, как праздновать День Победы в парках Москвы 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
«Этот день мы приближали, как могли…» Скоро из рупоров в столичных парках польются песни военных лет — воспоминания о великом подвиге и победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Чем еще запомнится 9 мая? В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, в котором его участники выбрали праздничную программу Дня Победы в городских парках.
Голосование по выбору мероприятий в парках в честь празднования 73-й годовщины Дня Победы в Великой отечественной войне прошло в два этапа, в которых приняли участие 205 188 и 193 333 активных граждан соответственно. Участники проголосовали за мероприятия в 18 парках, и выбрать программу для каждого из них.
Наиболее популярными оказались Парк Горького — 32,46%, Измайловский парк — 10,29%, Парк Победы на Поклонной горе — 20,66% и парк «Сокольники» — 18,38% голосов.
Концерты песен о войне и песен военных лет наиболее близки сердцам активных граждан: за них проголосовали в среднем 25,31% участников голосования. Посчитали, что для празднования Дня Победы необходимы фейерверки, 21,10% активных граждан. Фотовыставки на военную тему заняли третье место — за них проголосовали 13,12%. Погрузиться в атмосферу военных лет за просмотром фильмов о войне предпочли 11,68% участников проекта «Активный гражданин», принявших участие в голосовании. Приобщить детей к знаниям о Великой Отечественной войне с помощью мастер-классов хотели бы 9,34% активных граждан.
Остальные мероприятия набрали менее 9% голосов. Это концерты современной и классической музыки, уроки танцев военного времени и чтения стихов о войне. Более 800 участников голосования предложили свои варианты мероприятий для празднования Дня великой Победы в парках Москвы. Они были бы рады видеть полевые кухни, духовые оркестры и театрализованные представления с элементами исторической реконструкции военных лет.
Департамент культуры города Москвы уже составил официальную программу празднования с учетом пожеланий активных граждан. В этом году в честь Дня Победы в Саду «Эрмитаж» будут звучать песни военных лет, которые дополнят воссозданную в парке атмосферу 1940-ых годов. В Воронцовском парке будет открыта фотовыставка реконструкций исторических сражений и великих битв. Кроме того, в 15 зонах отдыха можно будет посмотреть праздничный фейерверк, который начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Список мест, где будет организовано пиротехническое шоу можно узнать по ссылке https://www.mos.ru/news/item/39057073/.
Во многих столичных парках можно будет попробовать блюда полевой кухни, потанцевать под музыку военных лет и посмотреть спектакли и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.
Также в ходе голосования участники определили тематики парковых фотовыставок. Большинство голосов (43,03%) было отдано за архивные фотографии Дней Победы разных лет. Именно эти кадры должны напомнить современникам о войне, о подвигах наших предков и о тех радостях, которым улыбались люди, невзирая на потери войны. Война коснулась истории каждой семьи в нашей стране, мы чтим и помним имена тех, кто стал героем не только под пулями врага, но и помогая фронту в тылу. Неслучайно многие участники голосования (39,32%) выбрали фотографии ветеранов и тружеников тыла. Плакаты и агитационные материалы времен войны хотели бы видеть 11,03% участников голосования. 4,21% хотят вспомнить кадры из фильмов о войне.
Более 650 активных граждан внесли свои предложения по тематике парковых фотовыставок. Многих интересовали документальные кадры военной хроники и фотографии, сделанные военными корреспондентами.
Фото взято: http://maybeday.com/system/uploads/image/photo/24611/9-maya.jpg
Южное Бутово: последние новости
В России могут ужесточить наказание за организацию незаконной миграции Около 700 тысяч цветов планируется высадить на особо охраняемых природных территориях столицы до 20 июня Как будет выглядеть единый читательский билет, решат участники проекта «Активный гражданин»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57459
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»218
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Новости партнеров
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение