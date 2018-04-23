Активные граждане выбрали, как праздновать День Победы в парках Москвы

«Этот день мы приближали, как могли…» Скоро из рупоров в столичных парках польются песни военных лет — воспоминания о великом подвиге и победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Чем еще запомнится 9 мая? В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, в котором его участники выбрали праздничную программу Дня Победы в городских парках.

Голосование по выбору мероприятий в парках в честь празднования 73-й годовщины Дня Победы в Великой отечественной войне прошло в два этапа, в которых приняли участие 205 188 и 193 333 активных граждан соответственно. Участники проголосовали за мероприятия в 18 парках, и выбрать программу для каждого из них.

Наиболее популярными оказались Парк Горького — 32,46%, Измайловский парк — 10,29%, Парк Победы на Поклонной горе — 20,66% и парк «Сокольники» — 18,38% голосов.

Концерты песен о войне и песен военных лет наиболее близки сердцам активных граждан: за них проголосовали в среднем 25,31% участников голосования. Посчитали, что для празднования Дня Победы необходимы фейерверки, 21,10% активных граждан. Фотовыставки на военную тему заняли третье место — за них проголосовали 13,12%. Погрузиться в атмосферу военных лет за просмотром фильмов о войне предпочли 11,68% участников проекта «Активный гражданин», принявших участие в голосовании. Приобщить детей к знаниям о Великой Отечественной войне с помощью мастер-классов хотели бы 9,34% активных граждан.

Остальные мероприятия набрали менее 9% голосов. Это концерты современной и классической музыки, уроки танцев военного времени и чтения стихов о войне. Более 800 участников голосования предложили свои варианты мероприятий для празднования Дня великой Победы в парках Москвы . Они были бы рады видеть полевые кухни, духовые оркестры и театрализованные представления с элементами исторической реконструкции военных лет.

Департамент культуры города Москвы уже составил официальную программу празднования с учетом пожеланий активных граждан. В этом году в честь Дня Победы в Саду «Эрмитаж» будут звучать песни военных лет, которые дополнят воссозданную в парке атмосферу 1940-ых годов. В Воронцовском парке будет открыта фотовыставка реконструкций исторических сражений и великих битв. Кроме того, в 15 зонах отдыха можно будет посмотреть праздничный фейерверк, который начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Список мест, где будет организовано пиротехническое шоу можно узнать по ссылке https://www.mos.ru/news/item/39057073/.

Во многих столичных парках можно будет попробовать блюда полевой кухни, потанцевать под музыку военных лет и посмотреть спектакли и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

Также в ходе голосования участники определили тематики парковых фотовыставок. Большинство голосов (43,03%) было отдано за архивные фотографии Дней Победы разных лет. Именно эти кадры должны напомнить современникам о войне, о подвигах наших предков и о тех радостях, которым улыбались люди, невзирая на потери войны. Война коснулась истории каждой семьи в нашей стране, мы чтим и помним имена тех, кто стал героем не только под пулями врага, но и помогая фронту в тылу. Неслучайно многие участники голосования (39,32%) выбрали фотографии ветеранов и тружеников тыла. Плакаты и агитационные материалы времен войны хотели бы видеть 11,03% участников голосования. 4,21% хотят вспомнить кадры из фильмов о войне.

Более 650 активных граждан внесли свои предложения по тематике парковых фотовыставок. Многих интересовали документальные кадры военной хроники и фотографии, сделанные военными корреспондентами.

Фото взято: http://maybeday.com/system/uploads/image/photo/24611/9-maya.jpg