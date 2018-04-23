Ещё
СК проверяет информацию о публикации школьниками в соцсетях фото обнаженной сверстницы из ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет информацию о публикации школьниками в соцсетях фото обнаженной сверстницы из ТиНАО 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичные следователи проводят проверку после появления в соцсетях фотографий с обнаженной девочкой. Потерпевшая заявила, что ее напоили знакомые, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 23 апреля в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила о том, что в поселении Внуковское, в квартире на ул. Самуила Маршака, неизвестные подростки нанесли ее 14-летней дочери телесные повреждения и, возможно, подвергли сексуальному насилию.
В ходе проверки выяснилось, что девочка вместе с одноклассницей пошла гулять на улицу и встретила знакомого, учащегося параллельного класса, его брата и еще одного девятиклассника, которые позвали девочек в гости. В квартире на ул. Самуила Маршака потерпевшая попросила попить, и кто-то из ребят дал ей стакан с неизвестной жидкостью. Несовершеннолетняя выпила, почувствовала сильную горечь, а затем у нее закружилась голова. Девочка начала собираться домой, но один из подростков отвел ее в комнату и уложил на кровать, после чего потерпевшая потеряла сознание.
«Очнувшись, девочка увидела, что находится в одном нижнем белье, а в области груди и бедер у нее синяки. От своей подруги она узнала, что ребята раздели ее и снимали на мобильный телефон, а затем выложили снимки в социальные сети», — пояснил источник.
По данному факту следователи проводят проверку. Сотрудники Следственного комитета опросили ребенка и его родителей, назначили экспертизу и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья пришли на субботник 21 апреля Более 25 тыс. человек приняли участие в субботнике в Балашихе 21 апреля Власти Подмосковья рассмотрят вопрос о запуске водного маршрута между Химками и Москвой в 2019 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57450
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»215
Модель Playboy обокрали в Подмосковье15
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение