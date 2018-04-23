СК проверяет информацию о публикации школьниками в соцсетях фото обнаженной сверстницы из ТиНАО

Ночью 23 апреля в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила о том, что в поселении Внуковское, в квартире на ул. Самуила Маршака, неизвестные подростки нанесли ее 14-летней дочери телесные повреждения и, возможно, подвергли сексуальному насилию.

В ходе проверки выяснилось, что девочка вместе с одноклассницей пошла гулять на улицу и встретила знакомого, учащегося параллельного класса, его брата и еще одного девятиклассника, которые позвали девочек в гости. В квартире на ул. Самуила Маршака потерпевшая попросила попить, и кто-то из ребят дал ей стакан с неизвестной жидкостью. Несовершеннолетняя выпила, почувствовала сильную горечь, а затем у нее закружилась голова. Девочка начала собираться домой, но один из подростков отвел ее в комнату и уложил на кровать, после чего потерпевшая потеряла сознание.

«Очнувшись, девочка увидела, что находится в одном нижнем белье, а в области груди и бедер у нее синяки. От своей подруги она узнала, что ребята раздели ее и снимали на мобильный телефон, а затем выложили снимки в социальные сети», — пояснил источник.