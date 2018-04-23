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Рэпер Natan во второй раз стал папой
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Рэпер Natan во второй раз стал папой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Певец Natan до весны прошлого года старался скрывать личную жизнь. Однако на этот раз о рождении своего второго ребенка исполнитель тут же сообщил подписчикам в Instagram. Рэпер поделился радостной новостью с поклонниками всего пару часов назад. И, судя по фото в больничной одежде, артист мог присутствовать на родах вместе с женой.
Двойной удар! Я дважды папа! На одного теперь в семье больше! Счастлив!
написал Natan.
Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official) 22 Апр 2018 в 10:09 PDT  Никаких других подробностей о малыше рэпер не сообщил. Зато поклонники оставили ему и его семье множество добрых пожеланий и поздравлений. Некоторые были удивлены такой новостью, но все равно искренне порадовались за артиста. Заметим, что еще год назад рэпер предпочитал скрывать свою семью. Как уже писал «Летидор», он делал это из-за супруги Насти, которая не хотела «светиться». Так, только прошлой весной поклонники рэпера узнали, что он не только не холост, но и растит уже довольно большого сына. Мальчику недавно исполнилось целых 6 лет.
Я же работаю в шоу-бизнесе. Настя никогда не хотела иметь что-то общее с этим миром и до сих пор немного противится, когда я показываю нашего сына, рассказываю о нем или своей семье,
рассказывал прошлой осенью Natan.
Видимо, супруга рэпера изменила свое отношение к публичности, поскольку артист стал чаще делится рассказами о своей семье. А в марте сын пары Натанаэль вышел вместе с отцом на сцену «Олимпийского». Это конечно же большой кайф, когда тебя окружают десятки тысяч людей и подпевают тебе! Это ни с чем не сравнить! На прошлой неделе я выступал не один! Компанию на сцене мне составил мой сын, который не растерялся и круче своего папы раскачал многотысячный зал!😜 Пацан растет непромах, привыкает к сцене, дебют сразу в «Олимпийском» — не хило!😂 А вообще конечно, я не знаю куда приведут его мечты и кем захочет стать ребёнок, но как Родитель обещаю быть рядом и поддерживать в любом начинании. С наступающим ДР мой старший!)) В это воскресенье 6! Спасибо за такой подарок @anastaciashvetsova ♠️❤️ Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official) 29 Мар 2018 в 11:04 PDT  Напомним, Natan и Анастасия познакомились еще в те времена, когда оба жили в соседних домах в Алма-Ате. Правда, познакомились в соцсетях, а подобное совпадение удивило влюбленных. Пара сыграла свадьбу в 2012 году. В том же году родился их сын Натанаэль. Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official) Авг 15 2017 в 12:58 PDT  Фото: Instagram / @natan_official Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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