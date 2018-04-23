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Калуга отметила День местного самоуправления
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Калуга отметила День местного самоуправления 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
20 апреля в Калуге в пятый раз отметили День местного самоуправления. Самые активные члены калужских территориальных общин в этот день были приглашены на праздничный концерт и награждены почетными грамотами. Активистов ТОС поздравили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутаты городской думы, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. «Местное самоуправление — важное связующее звено между населением и государством, городские власти решают самые острые вопросы, волнующие жителей, таких вопросов очень много, но самая главная наша задача — совместно с жителями сделать жизнь в нашем городе комфортной, создать все условия для труда и отдыха. Надежным фундаментом местного самоуправления является территориальное общественное самоуправление, я поздравляю и благодарю всех членов ТОС за вклад в развитие нашего города», — подчеркнул Александр Иванов. Сейчас в Калуге работают 58 территориальных общин, принимающих активное участие в благоустройстве и развитии Калуги. Одним из наиболее значимых проектов с их участием стало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды. Фото пресс-службы городской думы Калуги
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