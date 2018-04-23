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В Подмосковье началась проверка аттракционов на безопасность
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В Подмосковье началась проверка аттракционов на безопасность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Профилактическая проверка на безопасность развлекательных аттракционов началась в Подмосковье, к началу летнего сезона будут проверены более девятисот объектов, сообщает региональный Минсельхоз.
rightПервые рейды пройдут в торговых центрах Одинцовского района, в Сергиевом Посаде и Электростали.
"Во время проверок будет оказываться содействие в регистрации вновь установленных аттракционов, проведении технических осмотров и получении допуска к эксплуатации. Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности и легальности аттракциона", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В парках культуры и отдыха, на открытых площадках, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц аттракционной техники. Наибольшее их количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске и Орехово-Зуеве.
Проверку аттракционов планируется завершить к 17 мая, заключается в сообщении.
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