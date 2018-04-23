В Беларуси предложили давать скидку за некачественные ЖКУ

Беларуси предлагается увязать оплату ЖКУ с качеством оказанных услуг, передает агентство БЕЛТА слова министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова

"В настоящее время инициатива заключается в том, чтобы за некачественную услугу человеку предоставлять скидку, которая должна быть, конечно, существенной, чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанную услугу", — рассказал Терехов, отметив, что такое нововведение будет стимулировать организации к повышению эффективности и качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. В дальнейшем также планируется снижение их себестоимости.

По словам министра, резервы на подобные корректировки в системе ЖКУ имеются — в прошлом году стране удалось сэкономить 110 миллионов беларусских рублей, в 2016 — 260 миллионов. Необходимое решение эксперты уже выработали и сейчас предложение проходит стадию согласования с заинтересованными ведомствами.

При этом министр подчеркнул, что любое повышение тарифов (особенно в сфере теплоснабжения) будет пропорционально доходам граждан и находиться под строгим контролем государства, поэтому говорить о резком повышении тарифов пока не приходится.

Отдельно, Терехов остановился на качестве питьевой воды, отметив, что соответствующий закон уже подготовлен и находится на стадии рассмотрения. Кроме того, в стране планируется построить порядка 1,2 тысяч станций обезжелезивания.