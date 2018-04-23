Франция ужесточила правила въезда для иммигрантов 

Национальное собрание Франции одобрило закон, ужесточающий правила для иммигрантов. В новом постановлении сокращены дедлайны для подачи заявлений на предоставление убежищ, удвоен срок задержания иммигрантов, а также введено наказание сроком в один год лишения свободы за нелегальное пересечение границы Франции, сообщает BBC.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что сокращение дедлайнов на подачу заявлений о предоставлении убежища может негативно сказаться на «на самых уязвимых граждан, ищущих убежище, которые скорее всего станут теми, кто пропустит крайний срок».