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Франция ужесточила правила въезда для иммигрантов
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Франция ужесточила правила въезда для иммигрантов 

News.ru 2 часа назад
Национальное собрание Франции одобрило закон, ужесточающий правила для иммигрантов. В новом постановлении сокращены дедлайны для подачи заявлений на предоставление убежищ, удвоен срок задержания иммигрантов, а также введено наказание сроком в один год лишения свободы за нелегальное пересечение границы Франции, сообщает BBC.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что сокращение дедлайнов на подачу заявлений о предоставлении убежища может негативно сказаться на «на самых уязвимых граждан, ищущих убежище, которые скорее всего станут теми, кто пропустит крайний срок».
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