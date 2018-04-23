Глава Пермского края поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием

Максим Решетников назвал газету компетентным экспертом и справедливым критиком, нашедшим путь к сердцу читателей по всей стране

«За 40 лет работы «Аргументы и факты» нашли путь к сердцу читателей по всей стране: ваш еженедельник ждут и в больших городах, и глубинке, — говорится в поздравлении. — Для многих жителей Пермского края ваша газета — надежный и объективный источник информации. А еще — компетентный эксперт и справедливый критик. Приятно, что вы сохраняете лучшие традиции отечественной журналистики и при этом не боитесь меняться: активно общаетесь с читателями через интернет, социальные сети».

Глава региона пожелал коллективу издания творческого поиска, креативных идей и проектов, новых успехов и всего самого доброго.