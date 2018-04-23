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Глава Пермского края поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием
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Глава Пермского края поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Максим Решетников назвал газету компетентным экспертом и справедливым критиком, нашедшим путь к сердцу читателей по всей стране
Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил редакцию и читателей газеты «АиФ» с юбилеем.
«За 40 лет работы «Аргументы и факты» нашли путь к сердцу читателей по всей стране: ваш еженедельник ждут и в больших городах, и глубинке, — говорится в поздравлении. — Для многих жителей Пермского края ваша газета — надежный и объективный источник информации. А еще — компетентный эксперт и справедливый критик. Приятно, что вы сохраняете лучшие традиции отечественной журналистики и при этом не боитесь меняться: активно общаетесь с читателями через интернет, социальные сети».
Глава региона пожелал коллективу издания творческого поиска, креативных идей и проектов, новых успехов и всего самого доброго.
Ранее «АиФ» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.
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