На ПМЭФ-2018 впервые обсудят ресурсы Мирового океана 

На Петербургском международном экономическом форуме впервые пройдет дискуссия, посвященная ресурсам и экономике Мирового океана. Участники обсудят сырьевой потенциал Мирового океана и определят приоритетные направления в их освоении. Акцент будет сделан на рациональном использовании ресурсов.
"Мировой океан — достояние всего человечества. Важной задачей является освоение колоссальных запасов энергетических, минеральных, растительных и животных ресурсов, сосредоточенных в его недрах", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. Он также добавил, что сохранение ресурсов Мирового океана для будущих поколений будет возможно при доверительном взаимодействии государств.
По мнению генерального директора АО «Росгеология» Романа Панова, внушительным потенциалом для развития как нефтегазовой, так и горной промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы Мирового океана. В настоящее время на шельфе Мирового океана добывается свыше 30 процентов углеводородного сырья. При этом сохраняется устойчивая тенденция к увеличению этой доли в общем объеме добычи.
"Перспектива открытия крупных месторождений твердых полезных ископаемых на суше существенно уменьшается, и вполне ожидаемо, что поиск таких объектов будет смещен в Мировой океан, что требует новых знаний об их геологии и соответствующих технологических решений. Россия сегодня является одним из лидеров данного процесса, и очень важно сохранить эти позиции в будущем", — подчеркнул Роман Панов.
На обсуждение будет вынесено и обустройство инфраструктуры для освоения Мирового океана. Не останется без внимания морской транспорт, как главный компонент транспортных сетей в международной торговле.