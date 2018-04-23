На ПМЭФ-2018 впервые обсудят ресурсы Мирового океана

На Петербургском международном экономическом форуме впервые пройдет дискуссия, посвященная ресурсам и экономике Мирового океана. Участники обсудят сырьевой потенциал Мирового океана и определят приоритетные направления в их освоении. Акцент будет сделан на рациональном использовании ресурсов.

"Мировой океан — достояние всего человечества. Важной задачей является освоение колоссальных запасов энергетических, минеральных, растительных и животных ресурсов, сосредоточенных в его недрах", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков . Он также добавил, что сохранение ресурсов Мирового океана для будущих поколений будет возможно при доверительном взаимодействии государств.

По мнению генерального директора АО «Росгеология» Романа Панова , внушительным потенциалом для развития как нефтегазовой, так и горной промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы Мирового океана. В настоящее время на шельфе Мирового океана добывается свыше 30 процентов углеводородного сырья. При этом сохраняется устойчивая тенденция к увеличению этой доли в общем объеме добычи.

"Перспектива открытия крупных месторождений твердых полезных ископаемых на суше существенно уменьшается, и вполне ожидаемо, что поиск таких объектов будет смещен в Мировой океан, что требует новых знаний об их геологии и соответствующих технологических решений. Россия сегодня является одним из лидеров данного процесса, и очень важно сохранить эти позиции в будущем", — подчеркнул Роман Панов.

На обсуждение будет вынесено и обустройство инфраструктуры для освоения Мирового океана. Не останется без внимания морской транспорт, как главный компонент транспортных сетей в международной торговле.