На ПМЭФ-2018 обсудят экономику Мирового океана

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится сессия «Ресурсы и экономика Мирового океана». Данная тема будет впервые затронута в ходе дискуссий форума. Участники сессии обсудят сырьевой потенциал Мирового океана и его роль в глобальной экономике, рассмотрят вопросы разработки ресурсов Мирового океана, определят приоритетные направления и потребность в технологиях при их освоении. В числе вопросов к обсуждению — роль морского транспорта как главного компонента международных транспортных сетей, обслуживающих международную торговлю.

Генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов отметил актуальность дискуссии: «Минерально-сырьевые ресурсы Мирового океана — это колоссальный потенциал для развития как нефтегазовой, так и горной промышленности. Уже в настоящее время свыше 30% углеводородного сырья добывается на шельфе Мирового океана, при этом сохраняется устойчивая тенденция к увеличению этой доли в общем объеме добычи. Перспектива открытия крупных месторождений твердых полезных ископаемых на суше существенно уменьшается, и вполне ожидаемо, что поиск таких объектов будет смещен в Мировой океан, что требует новых знаний об их геологии и соответствующих технологических решений. Россия сегодня является одним из лидеров данного процесса, и очень важно сохранить эти позиции в будущем».

В ходе обсуждений эксперты уделят особое внимание вопросам рационального использования ресурсов Мирового океана и обустройству качественной инфраструктуры для его освоения.