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Аэропортам Чукотки необходимо современное светосигнальное оборудование
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Аэропортам Чукотки необходимо современное светосигнальное оборудование 

РЖД-Партнер 27 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Губернатор Чукотки Роман Копин озвучил планы реконструкции аэропорта Залив Креста (Эгвекинот), работы по которому планируется начать нынешним летом. Предстоит капитально отремонтировать фасад здания, создать комфортные условия для пассажиров при ожидании посадки и выдачи багажа, а также оснастить взлетно-посадочную полосу новым светосигнальным оборудованием. «Жители Чукотки часто совершают длительные перелеты. Иногда приходится часами ждать посадки, когда в дело вмешивается погода. И поэтому просто необходимо, чтобы в такое время пассажиры чувствовали себя комфортно», — отметил глава Чукотки.
По его словам, установка новой светосигнальной аппаратуры позволит увеличить регламент работы аэропорта, который пока достаточно ограничен: «В осенне-зимний период в 15–16 ч они заканчивают работу из-за короткого светового дня. Весной и летом с увеличением светового дня временные рамки увеличиваются. Новая светосигнальная система поможет продлить время работы аэропорта на 3 ч».
В подобной системе нуждается и аэропорт Кепервеем, что также позволит расширить временные рамки его работы. Финансовая сторона вопроса обсуждалась на встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Сейчас вырабатывается схема финансирования, это могут быть только федеральные средства или частичное участие региона.
В настоящее время аэропортовая инфраструктура Чукотского автономного округа включает в себя 32 взлетно-посадочные площадки в населенных пунктах и 9 аэропортов, 8 из которых входят в состав ФКП «Аэропорты Чукотки».
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