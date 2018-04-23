Грубые нарушения владимирских тюрем и СИЗО 

Фото с ресурса severpost.ru Генеральная прокуратура РФ проверила подведомственные учреждения регионального управления ФСИН России.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в деятельности следственных изоляторов и исправительных учреждений области выявлены многочисленные нарушения закона о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, привлечении их к труду, об исполнении режима, правах инвалидов.
«Так, неукомплектованность медицинских подразделений пенитенциарных учреждений персоналом составила 15%. Длительное время остаются вакантными ставки врачей-терапевтов, психиатров и других специалистов. Медицинские части не в полном объеме обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными средствами.
В исправительных учреждениях должным образом не исполнялись нормы закона о привлечении осужденных к труду. К оплачиваемым работам привлекалось не более 42,5% от общей численности трудоспособных граждан. Из 1 тыс. 520 осужденных, имеющих исполнительные листы на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей, трудоустроено только 790 человек, или 52%.
Повсеместно в пенитенциарных учреждениях области не соблюдались права лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, на получение посылок и передач.
В деятельности уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией граждан от общества, также выявлены нарушения законов», — отмечается в сообщении.
Начальникам учреждений внесено 16 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 45 сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Винниченко внес директору ФСИН России представление об устранении нарушений закона. Министру юстиции РФ направлена информация о положении дел с соблюдением прав и законных интересов граждан в местах лишения свободы Владимирской области.