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МИД выразил разочарование состоянием отношений с Советом Европы
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МИД выразил разочарование состоянием отношений с Советом Европы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Илья Субботин заявил, что отношения России и Совета Европы переживают самый трудный момент за то время, что Россия находится в этой организации, передает РИА «Новости».
"Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ", — сказал Субботин.
Об этом он заявил во время выступления на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы «Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной̆ практике».
"Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон — и в России и со стороны Совета Европы — сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся", — сказал он.
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