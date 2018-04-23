Ещё
Проверки аттракционов на безопасность начались с Одинцовского района и Сергиева Посада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверки аттракционов на безопасность начались с Одинцовского района и Сергиева Посада 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Профилактическая операция «Аттракцион–2018» началась в Подмосковье с понедельника, жители региона также смогут сообщить о неисправностях или о подозрениях в легальности специалистам, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, первые рейды проходят в торговых центрах Одинцовского района, в Сергиевом Посаде и Электростали. Аттракционы на территории Подмосковья должны быть комфортными и, в первую очередь, безопасными. Поэтому проводятся как плановые, так и усиленные рейдовые мероприятия перед сезоном открытия.
«Во время проверок будет оказываться содействие в регистрации вновь установленных аттракционов, проведение технических осмотров и получение допуска к эксплуатации. Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона», — сказал Разин.
Он добавил, что обратиться можно в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области и необходимые меры будут приняты незамедлительно. Инспекторы управления проверят в усиленном режиме все аттракционы, расположенные на территориях парков культуры и отдыха, развлекательных и торговых центрах Подмосковья до 17 мая.
По словам министра, в парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в городском округе Мытищи, Ногинске, Орехово-Зуеве. В связи с изменениями в законодательстве региона ужесточилась административная ответственность за эксплуатацию незарегистрированных аттракционов.
«Штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 тысяч до 70 тысяч рублей», — добавил Разин.
В случае выявления нарушений, обращаться по телефонам: 8 (499) 602-30-05 или 8 (499) 602-30-90 добавочный 58370.
РИАМО: последние новости
Из Москвы в Орел и Курск с лета запустят премиальные «Ласточки» В Москве книгу с автографом Сталина пытаются продать за 120 тысяч рублей Более 7 тысяч дорожников приняли участие в субботнике в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57459
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»218
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение