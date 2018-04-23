Проверки аттракционов на безопасность начались с Одинцовского района и Сергиева Посада

Профилактическая операция «Аттракцион–2018» началась в Подмосковье с понедельника, жители региона также смогут сообщить о неисправностях или о подозрениях в легальности специалистам, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По его словам, первые рейды проходят в торговых центрах Одинцовского района, в Сергиевом Посаде и Электростали . Аттракционы на территории Подмосковья должны быть комфортными и, в первую очередь, безопасными. Поэтому проводятся как плановые, так и усиленные рейдовые мероприятия перед сезоном открытия.

«Во время проверок будет оказываться содействие в регистрации вновь установленных аттракционов, проведение технических осмотров и получение допуска к эксплуатации. Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона», — сказал Разин.

Он добавил, что обратиться можно в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области и необходимые меры будут приняты незамедлительно. Инспекторы управления проверят в усиленном режиме все аттракционы, расположенные на территориях парков культуры и отдыха, развлекательных и торговых центрах Подмосковья до 17 мая.

Ногинске, По словам министра, в парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в городском округе Мытищи Орехово-Зуеве . В связи с изменениями в законодательстве региона ужесточилась административная ответственность за эксплуатацию незарегистрированных аттракционов.

«Штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 тысяч до 70 тысяч рублей», — добавил Разин.

В случае выявления нарушений, обращаться по телефонам: 8 (499) 602-30-05 или 8 (499) 602-30-90 добавочный 58370.