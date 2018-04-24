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Семь новосибирских семей лишились материнского капитала из-за мошенницы
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Семь новосибирских семей лишились материнского капитала из-за мошенницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, женщина обманула семь семей. С января по май 2017 года обвиняемая по доверенности от юридических лиц заключала договоры на предоставление займа гражданам на приобретение недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала на территории Краснозерского района Новосибирской области. При заключении договоров займа, она убеждала обратившихся к ней лиц о передаче займов ей на хранение на два месяца до принятия положительного решения Пенсионным фондом, вводя в заблуждение заемщиков о том, что Пенсионный фонд может отказать в использовании материнского капитала. Таким образом, мошенница похитила у семи заемщиков более трех миллионов рублей».
В настоящий момент расследование дела завершено. Дальше им займется суд, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Как писала «Русская планета», члены Совета Федерации разрабатывают поправки в КоАП, которые позволят ввести штрафы за распространение недостоверной информации. По словам автора инициативы, сенатора Ирины Гехт, штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить от 50 до 100 тыс. рублей. Поправки призваны защитить граждан от паники, которую вызывает неподтвержденная информация, распространяемая в сети интернет.
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