Муниципалитеты Нижегородской области получат 10 млн рублей за эффективность бюджетных трат за 2017 год

Бюджетные гранты в размере 10 млн рублей получат 10 муниципалитетов Нижегородской области , сообщает региональный минфин . Гранты будут распределены по итогам оценки эффективности бюджетных расходов в 2017 году.

Достижения районов будут оцениваться по нескольким показателям: реструктуризация бюджетного сектора, повышение обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, оптимизация функций муниципального управления, эффективность распределения бюджетных средств.

Участие в отборе принимают 13 муниципальных районов и 4 городских округа Нижегородской области. Результаты конкурса планируется подвести до 1 июня 2018 года.