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Муниципалитеты Нижегородской области получат 10 млн рублей за эффективность бюджетных трат за 2017 год
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Муниципалитеты Нижегородской области получат 10 млн рублей за эффективность бюджетных трат за 2017 год 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Бюджетные гранты в размере 10 млн рублей получат 10 муниципалитетов Нижегородской области, сообщает региональный минфин. Гранты будут распределены по итогам оценки эффективности бюджетных расходов в 2017 году.
Достижения районов будут оцениваться по нескольким показателям: реструктуризация бюджетного сектора, повышение обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, оптимизация функций муниципального управления, эффективность распределения бюджетных средств.
Участие в отборе принимают 13 муниципальных районов и 4 городских округа Нижегородской области. Результаты конкурса планируется подвести до 1 июня 2018 года.
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